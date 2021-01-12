Парк развлечений Диснейленд в городе Анахайм, штат Калифорния, станет первым в США пунктом массовой вакцинации от коронавируса. Власти округа Ориндж планируют, что в Диснейленде врачи будут вакцинировать несколько тысяч человек в день, сообщает издание Variety.Пункт вакцинации заработает уже в конце этой недели.- Диснейленд, крупнейший работодатель в самом сердце округа Ориндж <...>помог реализовать грандиозную задачу по расширению распространения вакцинации, - сказано в заявлении председателя округа Эндрю Ду, - Мы действительно признательны за поддержку Управлению пожарной охраны округа Ориндж, властям городов [штата] и нашим жителям за помощь в развитии вакцинации от COVID-19 по всему округу.Сейчас вакцинация доступна жителям округа Ориндж и тем, кто там работает. Также прививки могут сделать медицинские работники и пациенты, проходящие длительное лечение.