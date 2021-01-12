Пресс-служба агрегатора такси Ситимобил заявила kp.ru, что в компании шокированы случившимся с одной из клиенток.Напомним, утром 11 января фотограф Мария из Санкт-Петербурга вызвала такси, чтобы доехать до аэропорта, но во время поездки водитель завёл разговор с пассажиркой, включил порно, а затем остановил машину и начал удовлетворить себя. После жалобы девушки Ситимобил отключил мужчину от сервиса и начал проверку.Из-за инцидента в компании намерены изменить правила отбора сотрудников.- Ситуация, произошедшая с Марией Дьяковой во время поездки в такси, вопиющая. Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключенный к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение Ситимобил, - заявили в пресс-службе Ситимобил.Компания также намерена разослать всем партнёрам и таксопаркам предупреждение о более тщательной работе с подготовкой и проверкой водителей, а также обновлённые правила отбора водителей. В Ситимобил отметили, что подобные инциденты происходят независимо от приложения, через которое было заказано такси.Сейчас компания намерена создать программу помощи юристов и правозащитников, чтобы при любом неподобающем поведении водителей пассажиры смогли психологическую, моральную и юридическую помощь.- Вместе с ними [юристами и правозащитниками] мы выработаем обновлённые правила отбора водителей. В планах на этот год у нас также есть несколько продуктовых решений в приложении для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию, - добавили в своём заявлении представители компании.