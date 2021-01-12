Врач-онколог Михаил Мясников назвал возраст, после которого стоит регулярно обследоваться на появление раковых клеток в организме. Это позволит диагностировать болезнь в самом начале ее развития и избежать осложнений.Специалист подчеркнул, что профилактика не менее важна, чем само лечение. Почти каждое заболевание можно вылечить, если «поймать» его на самой ранней стадии.- Женщинам нужно регулярно проверяться после 39 лет, чтобы исключить рак шейки матки и рак молочной железы посредством онкоцитологии у гинеколога и выполнения УЗИ, маммографии. Мужчинам стоит начинать обследоваться после 45 лет. Нужна консультация уролога для исключения рака предстательной железы, - отметил врач в беседе с Пятым каналом.Важным анализом для всех является исследование кала на скрытую кровь. Пациентам, у которых в семье имелись злокачественные новообразования кишечника или желудка, стоит провести фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию для исключения наличия полипов.Еще одной хорошей мерой профилактики будет здоровый образ жизни. Ведь неправильное питание, курение, малоподвижный образ жизни могут провоцировать онкологические заболевания.Ранее главный внештатный проктолог Минздрава, завкафедрой хирургии БелМАПО Александр Воробей объяснил, как отличить онкологию от геморроя.