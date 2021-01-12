Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имеет права использовать поучительный тон в общении со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Таким образом глава МИД Украины отреагировал на высказывания белорусского лидера об отношениях с украинским коллегой в интервью программе «Действующие лица». Лукашенко заявил, что «не держит зла на Володю Зеленского», но не стал бы с ним здороваться «с колена».В ответ украинский министр назвал Зеленского самодостаточной политической фигурой, которую не надо ничему поучать. Кулеба отметил, что считает неуместными «менторские нотки» со стороны главы Белоруссии, и заявил, что, по его мнению, не каждое слово Лукашенко достойно доверия.«Он известный персонаж, всегда славился харизматическими высказываниями. Но чем дальше, тем сильнее они становятся оторванными от реальности», — заявил глава МИД Украины в эфире украинского телеканала «1+1», добавив, что это высказывание можно считать официальной реакциейНапомним, ранее Лукашенко заявил, что Зеленский идет на поводу у Евросоюза, и назвал такую позицию недостойной. После того как Киев сообщил, что в общении с белорусским лидером представители Украины будут называть его только по имени, без указания должности президента, белорусский лидер заявил, что украинский коллега должен опасаться, чтобы украинцы не назвали просто по имени, а не президентом.