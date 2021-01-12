Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить собой действующего президента США Дональда Трампа в сцене фильма \\"Один дома - 2\\". Об этом он заявил в Twitter, добавив к публикации фотоколлаж, где Жириновский стоит рядом с героем Маколея Калкина в лобби отеля Plaza.- Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части \\"Один дома\\", то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк, - сказано в посте Жириновского.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, фанаты фильма \\"Один дома - 2\\" потребовали вырезать кадры с Дональдом Трампом после штурма его сторонниками Капитолия и беспорядков в Вашингтоне.В сцене картины 1992 года главный герой в исполнении Макалея Калкина спрашивает у миллиардера, как пройти в лобби отеля Plaza, принадлежавшего Дональду Трампу.