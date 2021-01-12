До 1 июля 2021 года в Нижнем Новгороде планируется заменить более 65 тысяч светильников с натриевыми лампами на энергосберегающие светодиодные. Всего в Нижнем Новгороде насчитывается около 75 тысяч уличных светильников, но часть из них уже заменена в рамках программ по благоустройству и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».- Нижний Новгород заключил крупнейший в России энергосервисный контракт, предусматривающий масштабное обновление системы уличного освещения. У этого решения две цели: во-первых, сделать Нижний Новгород ярче и интереснее, во-вторых, сэкономить средства, так как новые лампы потребляют намного меньше электроэнергии. Сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на решение других важных задач, чтобы сделать город удобнее для жителей, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Работы планируется завершить уже к середине 2021 года – юбилейного для Нижнего Новгорода. Важно, что администрация города сэкономила в ходе конкурсных процедур треть от стартовой цены — миллиард рублей. Это позволит, в частности, решить еще одну задачу подготовки к юбилею - обеспечить архитектурную подсветку Нижнего Новгорода. Будет решаться и вопрос «чистого неба» - избавления города от переплетения проводов на столбах, - добавил Глеб Никитин.Помимо замены уличных светильников, будет произведена замена автоматизированной системы управления наружным освещением, что позволит оптимизировать управление системой, обеспечит возможность оперативного включения и отключения наружного освещения, а также дистанционного изменения графика освещения.По итогам выполнения контракта должна быть достигнута экономия городских расходов на освещение в размере 69%. Соответствующее обязательство приняло на себя компания «Светосервис-Волгоград».- Начальная максимальная стоимость контракта – 3,5 млрд рублей. Это сумма, которую Нижний Новгород затратил бы на электроэнергию в течение 8 лет при существующей системе уличного освещения. Благодаря реализации энергосервисного контракта и экономии, полученной в результате конкурсных процедур, мы не только модернизируем уличное освещение, но и получим экономию, которую также планируем направить на дополнительное освещение Нижнего Новгорода, - сказал глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.