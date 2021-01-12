Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывший спикер Сената республики Дарига Назарбаева вернулась к работе в парламенте Казахстана, войдя в число депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) от правящей партии \\"Нур Отан\\", сообщили в пресс-службе партии.Вчера, 11 января, сайт KP.ru сообщил, что партия \\"Нур Отан\\" по предварительным данным ЦИК Казахстана лидировала на выборах в парламент. Согласно экзит-полам, за партию проголосовали 76,49% избирателей. В мажилис (нижнюю палату парламента) проши три партии: возглавляемая Нурсултаном Назарбаевым \\"Нур Отан\\", Демократическая партия \\"Ак Жол\\" и \\"Народная партия Казахстана\\".В мае сайт KP.ru сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера сената Дариги Назарбаевой без указания причин её отставки.