Россия приостановила оформление электронных виз для иностранных граждан до особого распоряжения правительства. Оно должно было начаться 1 января 2021 года, но приостановлено из-за пандемии коронавируса, сообщили в консульском департаменте Министерства иностранных дел России.- Ситуация в турбизнесе очень сложная, въездной туризм не работает почти год. Поэтому крайне важно при первой же возможности запустить получение электронных виз для туристов из стран с благоприятной эпидемической обстановкой, - заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в июле 2020 года в России приняли закон о реформе визового законодательства. Он должен был позволить гражданам 52 стран, в том числе Евросоюза, оформить электронные визы онлайн во все субъекты России.По электронной визе туристы могли бы въехать в Россию на период до 60 суток и пробыть в стране до 16 дней. Для её оформления туристы должны заполнить заявление на сайте, получить ответ от российского МИДа и оплатить пошлину. Сейчас она стоит 75 долларов или 150 долларов за срочную визу, а за электронную визу госпошлина составляет 50 долларов.