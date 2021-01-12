Независимый эксперт Роман Блинов оценил ситуацию на валютном рынке. 12 января курс евро опустился ниже 90 рублей. Это произошло впервые с 4 января.По оценкам эксперта, в ближайшее время тенденция к снижению сократится. Это позволит рублю несколько укрепить свои позиции.- На текущий момент нефть марки WTI и нефть марки Brent растут, они находятся практически на максимальных значениях текущего года... Евро сдает свои позиции по отношению к американскому доллару, о чем свидетельствуют данные торгов, - отметил эксперт в беседе с RT.11 января курс евро по отношению к доллару опустился на 1,22 $. Это свидетельствует о повышенном спросе игроков фондового рынка именно на американскую валюту.- В этой связи уместно говорить о локальном укреплении курса российской национальной валюты, — заключил Блинов.В конце 2020 года эксперты спрогнозировали, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2021-м будет равен 71,6, а к евро — 87,5. Новый год принесет сразу несколько поводов для укрепления национальной валюты, пишет газета \\"Известия\\".