Американская компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.В компании отметили, что продолжают сотрудничать с международными организациями и иностранными правительствами для того, чтобы предоставить доступ к вакцине наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Сделать это в компании обещают «в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений».«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», - приводит ТАСС заявлении пресс-службы компании.Напомним, сегодня появилось сообщение, что в текущем году в Россию не поступит вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране официально зарегистрированы две разработанные в России вакцины: Спутник V и ЭпиВакКорона.