Президенты Украины и Молдавии договорились о сотрудничестве.- Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, - заявила президент Молдавии Майя Санду на переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским. Свою речь она начала на молдавском языке, а продолжила на украинском.Она добавила, что главы государств решили создать межпрезидентский совет. Ожидается, что он позволит обратить внимание на проблемы, которые долгое время не решались.Кроме прочего Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили строительство новых электростанций на Днестре. Это увеличит поставки на Днестре.- Также рассматриваются проект прокладки трассы между Кишиневом и Киевом и возведение моста через Днестр, - добавила президент Молдавии.Напомним, Майя Санду во вторник приехала на Украину с официальным визитом. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.