В Самарской области в марте начнут возводить новый корпус детской инфекционной больницы. Такие планы были озвучены во время визита в медицинское учреждение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он оценил условия, в которых проходят лечение дети, и обсудил с главврачом планы по дальнейшему развитию «инфекционки». Напомним, что ремонт в детской больнице в Самарской области проходил в 2021 году, боксы дооборудовали к ЧМ по футболу в 2018 году. Уже в этом году обновление продолжится - проект нового корпуса на 100 мест разрабатывали вместе с коллективом больницы. Губернатор поставил местному министерству задачу в сжатые сроки провести подготовительные процедуры и приступить к строительству.- Очень важно справиться опережающими темпами и строителей нацелить, чтобы работали качественно и оперативно. Задача – к середине следующего года объект закончить, - отметил Дмитрий Азаров. И подчеркнул, что сейчас очень важно приводить все медучреждения в порядок и строить новые.Новый корпус собираются открыть уже в первом квартале 2022 года.