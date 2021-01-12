Киев предлагает Москве «золотой мост», чтобы завершить конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.По словам украинского советника, комплекс соглашений и предложения незалежной «дают золотой мост России на уход», после чего с российской стороны снимут ограничительные меры.«Это блестящий выход для них. Но они на это не идут», - заявил украинский политик в интервью Politeka.Напомним, сегодня, 12 января, в Берлине начались переговоры политических советников лидеров «Нормандской четверки». Со стороны России участие принимает заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В ходе встречи стороны обсудят реализацию итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта в Донбассе.