В Telegram за последние 72 часа зарегистрировались 25 миллионов новых пользователей. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.«В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. После этого оно продолжило расти: только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей», - написал он.По его данным, 38 процентов новых пользователей прибыли из Азии, 27 процентов - из Европы, 21 процент - из Латинской Америки и 8 процентов - из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)Как писал сайт kp.ru, после блокировки действующего американского лидера Дональда Трампа в социальных сетях Twitter, а также Facebook и Instagram, мессенджер Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США. С 6 по 10 января в США его скачали около 545 тысяч раз, что в три раза больше, чем за те же четыре дня неделей ранее.Напомним, Twitter принял решение закрыть доступ к аккаунту президента США на постоянной основе по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В свою очередь глава Белого дома на странице аккаунта штаба написал о том, что их «не заставят замолчать». После такого заявления соцсеть заблокировала и аккаунт штаба Трампа. Позже администрация соцсети сообщила о своем намерении пресекать попытки президента США обойти блокировку своего аккаунта.