Действующий американский лидер Дональд Трамп назвал инициированный импичмент продолжением охоты на ведьм, который порождает гнев, а также указал на негатив, исходящий от действий IT-компаний.«Мы не хотим насилия ...Что касается импичмента, то это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм ... Я думаю, что это создает огромную опасность для нашей страны», - заявил глава Белого дома, отметив, что никогда ранее не видел столько негатива от действий IT-компаний.Напомним, Палата представителей уже обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа, которая состоит всего из одной статьи обвинения в подстрекательстве к мятежу. Авторы убеждены, что американский лидер своим поведением спровоцировал своих сторонников на беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия. Республиканцы-конгрессмены успели заблокировать быстрое рассмотрение законопроекта. Демократы намерены вынести документ на голосование во вторник, 12 января.