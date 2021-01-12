Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,91 процент против 3,04 процента годом ранее. Такие окончательные данные предоставил Росстат.По данным Росстата, продовольственные товары подорожали в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года на 1,53 процента, в годовом выражении - на 6,69 процента, а непродовольственные - на 0,4 процента в месячном выражении и на 4,79 процента в годовом.Стоимость услуг в декабре выросла на 0,42 процента в месячном выражении, на 2,7 процента в годовом выражении.В сообщении отмечается, что за прошедший год сахар подорожал на 64,5 процента, а подсолнечное масло – на 25,9 процента. При этом сахар в декабре подешевел впервые с июня (-4,1 процента)Лидерами роста цен среди продуктов в декабре стали огурцы (+47,5 процента), помидоры (+26,1 процента), яйца (+13,2 процента) и картофель (+9,6 процента).