В России создали приложение, определяющее коронавирус по кашлю. Причем это занимает не более одной минуты. Вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, может ли такое приложение на самом деле определить, болен человек или нет.- Коронавирус – это даже не пневмония, а, как называют, пневмонит. То есть эта жидкость еще и застывает. Поэтому там кашля нет как такового, и он глухой. Все это, вместе взятое, позволяет с той или иной степенью вероятности поставить диагноз, - пояснил Жемчугов в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".При этом врач отметил, что приложению нельзя доверять на все 100%. Окончательный диагноз все равно ставит доктор. И никакая техника, какой бы она ни была, этого сделать не сможет.- Потому что на самом деле, какие бы ни были результаты анализов, их интерпретирует только доктор, глядя пациенту в глаза, слушая его и т.д. Приложения сами по себе имеют ценность как приложения, и не более того, - заключил Жемчугов.