Красногорский суд Московской области арестовали водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов российского министерства обороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. Шофера Ивана Гаврикова отправил под арест на два месяца. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.Как передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник водитель самосвала не признал свою вину.«Водитель самосвала в настоящее время не признаёт свою вину. Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны», - приводит издание сообщение источника в правоохранительных органах.Напомним, авария произошла в понедельник, 11 января, на 27 километре Новорижского шоссе Московской области напротив микрорайона «Западный остров». Причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в остановившуюся колонну автобусов с военнослужащими. Согласно последним официальным данным, пострадали 42 военнослужащих, четверо погибли.