Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полного отказа от алкоголя.Эксперт назвал курение самым мощным фактором развития онкологических заболеваний. «Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один. И то же самое относится к сердечным заболеваниям», - заявил доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».При этом Мясников заявил, что полный отказ от алкоголя - «это неправильно». По его словам, можно говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя «в плане профилактики сердечных болезней, диабета».Мясников заявил, что проведенные во многих странах исследования показали, что употребляющие ограниченное количество алкогольных напитков дольше живут и меньше болеют. Однако, он отметил, что те, кто превышает допустимую дозу, болеют больше и живут меньше.«Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта», - уточнил он, добавив, что «перешагивание» этой дозы наносит вред организму.