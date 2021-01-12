По итогам 2020 года россияне купили на 7,7 процентов меньше новых автомобилей. В 2019 году показатель был больше, но из-за коронавируса многие предпочли перенести крупную покупку на более стабильные времена.Единственный месяц, во время которого продажи только росли – март. На фоне дешевеющей нефти россияне боялись, что рубль обесценится и начали тратить свои накопления. Спустя месяц в стране были введены ограничения и продажи практически замерли.- В июне снова фиксировался рост продаж, но даже это не смогло сравнять показатели с 2019 годом. Разница составила 7,7 процентов. Но изначально эксперты прогнозировали, что показатели будут заметно ниже, - отметил в беседе с «Известями» генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных.Что касается вторичного рынка, то машины с пробегом продавались также, как и годом ранее. Самым популярным месяцем оказался октябрь – было продано 588 тысяч машин. Это лучший результат месяца за последние пять лет.Стоит отметить, что в 2020 году цены на авто росли не останавливаясь. Сильнее всего подорожание сказалось на моделях с невысоким уровнем локализации производства в России, некоторых автомобилях премиум-брендов, а также полностью импортных машинах.Машины, которые подорожали больше всего:Mercedes-Benz - 20%,Jeep -17%,Nissan - 17%,Changan -15,5%,Cadillac 13%,Citroen -12,4%.Ранее эксперты отметили, что \\"Запорожцы\\" дорожают быстрее, чем \\"Лексусы\\". Самой продаваемой машиной уже несколько лет является Lada Granta.