11 января в небе над Камчаткой заметили метеорит. Он разрушился, не долетев до земли. Член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский объяснил, что на самом деле произошло.- То, что видно на единственной видеозаписи с видеорегистратора, это рядовой болид, которые фактически каждый день прилетают на Землю. Я думаю, что размеры его не больше метра. И мощность тоже не такая большая. По сравнению с челябинским метеоритом – раз в триста меньше, наверное, - рассказал эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Гроховский подчеркнул, что за потенциально опасными астероидами и малыми телами ведется наблюдение. А те, чей диаметр не превышает 10 метров, никакой опасности для землян не представляют.- Из наиболее крупных тел, которые могут приблизиться к Земле, можно назвать известный Апофиз, в 2029 году он пролетит между Землей и Луной. Там тело около 300 метров. Но он пролетит мимо, - добавил ученый.Он уточнил, что не все болиды взрываются, входя в плотные слои атмосферы. Некоторые фрагменты долетают до земли. Так, скорее всего, будет и с камчатским.