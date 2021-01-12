Контрольный орган правосудия перуанского региона Ика совместно с Верховным судом страны начало расследование в отношении судей, которые ранее обвинили крупнейших мировых бизнесменов Билла Гейтса, Джорджа Сороса и семью Рокфеллеров в искусственном создании пандемии коронавируса. Судьи апелляционного суда перуанских провинцией Чинча и Писко сделали такое заявление, вынося решение по уголовному делу об изнасиловании.Обвинение в адрес Сороса, Гейтса и Рокфеллеров прозвучало в связи с продлением предварительного заключения обвиняемому в изнасиловании. Судьи заявили, что это якобы необходимо из-за непредсказуемого характера пандемии, в которой виноваты бизнесмены.«Децентрализованное управление судебного контроля региона Ика ... распорядилось провести предварительное расследование в отношении судей Апелляционной палаты по уголовным делам Чинча и Писко для сбора доказательств, которые помогут установить наличие или отсутствие возможных нарушений», — говорится в заявилении, опубликованном в Twitter Верховного суда.Как передает El Comercio, защита обвиняемого в изнасиловании уже подала заявление об отмене этого постановления. По мнению адвоката Ренсо Риеги, вместо аргументов по существу в судебном заявлении использовали спекулятивные утверждения.