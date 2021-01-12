Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел канал в Telegram, и первым делом запостил котика.«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган В Телеграмме!», - говорится перед изображением, после которого следует традиционное приветствиеНапомним, турецкий лидер решил больше не использовать популярный мессенджер WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности мессенджера. Теперь администрация президента Турции переведет все ранее созданные в мессенджере чаты и группы в принадлежащее турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS приложение BiP.Как писал сайт kp.ru, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за последние 72 часа в мессенджере зарегистрировались 25 миллионов новых пользователей. При этом после блокировки действующего американского лидера Дональда Трампа в социальных сетях Twitter, а также Facebook и Instagram, Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США. С 6 по 10 января в США его скачали около 545 тысяч раз, что в три раза превышает те же дни неделей ранее.