В Госдуме прокомментировали украинское заявление о «золотом мосте» для России, который поможет завершить конфликт в Донбассе и поспособствует снятию антироссийских санкций.Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек еще раз напомнил, что Россия не является участником конфликта в Донбассе.- Сколько бы об это не кричали, российского военного присутствия на территории Донбасса доказать не удалось. Россия не заходила туда, а значит предлагать ей уйти по меньшей мере нелепо, - отметил Бальбек в беседе с RT.Что касается украинского обещания снять с нашей страны санкции, то оно свидетельствует о полном непонимании ситуации в России.- Мы уже не мыслим свою жизнь без западных санкций. Неважно, закончится конфликт в Донбассе, признает Украина российский статус Крыма — санкции останутся, потому что западный мир должен созреть на ментальном уровне, — заключил парламентарий.Про «золотой мост» заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он рассказал о «комплексе соглашений и предложений», которые, по словам политика, дадут России много плюсов.