Во вторник, 12 января, в московской квартире мужчина с ножом напал на полицейских. В результате нападающий был застрелен. Об этом сообщили в Следственном комитете.Полицейских вызвали сотрудники скорой помощи, которые сообщили о неадекватном поведении мужчине, угрожающего соседям и медикам. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителей. После одного предупредительного выстрела один из сотрудников направил оружие на нападавшего. Мужчина погиб на месте.Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, мужчине 32 года. Все произошло в квартире расположенной на Гурьевском проезде