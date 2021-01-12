В Совфеде объяснили, что мешает проведению дополнительной индексации пенсий в стране. Причины назвал первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он отметил, что в данном вопросе нельзя ориентироваться только на доходы Пенсионного фонда России, так как они зависят не только от взносов.Собираемых средств может не хватить на дополнительные выплаты, в этом случае разницу придется добавлять из федерального бюджета.Ранее в Госдуме предложили проводить индексацию пенсий и социальных выплат чаще, чем раз в год. Если доходы Пенсионного фонда позволяют, то можно проводить пересчет.Пока в России действует закон, который предусматривает индексацию выплат для неработающих пенсионеров и увеличение пенсий работающим пенсионерам раз в год.- Обновленная норма Конституции предписывает такого рода право не реже одного раза в год, - отметил Рязанский в беседе с ИА «НСН».В этом начале 2021 года размер страховых пенсий был проиндексирован на 6,3 процента. Размер средний выплат по стране составил 17 432 рубля. С 1 февраля повысят выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, а вот работающим пенсионерам прибавки не будет.Планируется, что с 1 апреля увеличат социальные пенсии на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера, сообщает ОТР.