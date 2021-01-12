В Южной Корее разработали специальный ошейник, который поможет хозяевам собак теперь смогут еще лучше понимать своих питомцев. Благодаря встроенному искусственному интеллекту он сможет обнаруживать пять эмоций у собак.Ошейник Petpuls, отслеживая лай с помощью технологии распознавания голоса, может сказать владельцам собак через приложение для смартфона, счастлив, расслаблен, встревожен, сердит или грустен их питомец. Кроме того, ошейник отслеживает физическую активность и отдых собак.«Это устройство дает собаке голос, чтобы люди могли его понять», - приводит Reuters слова директор по маркетингу Petpuls Lab Эндрю Гил.Компания начала собирать различные виды лая для анализа эмоций собак еще в 2017 году. Три года эксперты разрабатывали алгоритм, основанный на базе данных из более чем 10 000 образцов от 50 пород собак.Согласно Сеульскому Национальному университету, который протестировал ошейник, ошейник имеет 90-процентную точность распознавания эмоций«Я думал, что она просто счастлива, когда играет со мной ... на самом деле она злилась, когда проигрывала игру, в которую играла со мной», - приводит агентство слова владельца шестилетнего колли.Petpuls Lab начала продавать ошейник онлайн в октябре прошлого года по цене 99 долларов.