Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов во вторник, 12 января.Кириенко напомнил, что организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса - АНО «Россия - страна возможностей», и отметил, что при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора, а также независимой экспертной оценки участников, которые используются в других проектах платформы «Россия - страна возможностей».«Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», - заявил он.По его мнению, изменения, которые сегодня происходят в обществе, требуют глубокого анализа ситуации, но при этом анализ должен быть очень быстрым. Он добавил, что необходимы не только эксперты, способные анализировать и прогнозировать события, но и «социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты».Как писал сайт kp.ru, Конкурс политологов будет реализовываться по аналогии с проектом «Лидеры России». Его целью станет поиск и отбор перспективных политологов. В качестве спикеров выступят генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров и управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко. Подробнее о новом конкурсе расскажут наставники проекта - политтехнолог, доцент МГУ Григорий Казанков и председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.