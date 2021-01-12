Представительство Федерального бюро расследований США (ФБР) в Виргинии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в Вашингтон для организации насилия и «войны» за день до беспорядков в Капитолии.Как передает газета Washigton Post со ссылкой на внутренний документ ФБР, по состоянию на 5 января ФБР в Норфолке получило информацию о призывах к насилию в ответ на «незаконный локдаун», объявленные 6 января в Вашингтоне.«В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы \\"Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери... Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем\\"», - приводит издание выдержку из документа.По данным одного из сотрудников ФБР, представительство в Норфолке, узнав об этом обсуждении в интернете, составило отчет и распространило его среди других бюро в течение 45 минут. По данным газеты, ФБР американской столицы получило эти сведения за день до беспорядков.Другой источник издания заявил, что эти данные не были проверены ко времени распространения среди ведомств.Напомним, 6 января, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа после митинга штурмовали здание Капитолия и устроили беспорядки в Вашингтоне, прервав сессию Конгресса США, где утверждали победу Джозефа Байдена на выборах президента. В результате погибли пять человек. Демократы намерены вынести импичмент главе Белого дома по обвинению в подстрекательстве к насилию.