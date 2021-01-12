Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство украинцев на снижения уровня жизни. Такое заявление сделали в пресс-службе украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», назвав подорожание «тарифным геноцидом»«Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей … И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства», - говорится в заявлении на сайте партии, где отметили, что повышение тарифов оказывает влияние на питание и медицинское обслуживание человека, и приводит «к сокращению срока жизни людей».Ранее партия предлагала отмену ренты и НДС на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения, а также использование нового формульного расчета стоимости газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи.«Мы требуем принятия предложенных нашей партией законопроектов для стабилизации тарифов в Украине и приведения их к уровню, посильному для обнищавших украинских граждан», - отмечается в заявлении партии.Напомним, с начала года на Украине в полтора раза увеличились цены на свет и тепло. На 14 процентов выросла плата за газ. На фоне такого повышения тарифов в ряде областей незалежной жители вышли на акции протеста. В частности, в Полтавской и Харьковской областях сотни людей перекрывали трассы с требованиями остановить рост стоимости коммунальных услуг.