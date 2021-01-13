Действующий президент США Дональд Трамп, до окончания полномочий которого осталось чуть больше недели, во время выступления в Техасе заявил, что его не беспокоит возможность уйти в отставку раньше срока по 25-й поправке к Конституции страны, предполагающей отстранение главы государства от власти в случае неспособности президента исполнять свои обязанности. По словам Трампа, для него это представляет «нулевой риск».Как писал сайт kp.ru, ранее Палата представителей конгресса обнародовала текст резолюции об импичменте президента США, которая состоит всего из одной статьи обвинения в подстрекательстве к мятежу. Авторы документа убеждены, что американский лидер спровоцировал своих сторонников на беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия. Республиканцы в конгрессе успели заблокировать быстрое рассмотрение законопроекта. Демократы намерены вынести документ на голосование во вторник, 12 января.Сам же Трамп назвал инициированный демократами импичмент «продолжением величайшей охоты на ведьм», которая «порождает гнев».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).