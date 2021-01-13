Существует два вида лекарств, от применения которых нужно отказаться, если человек заразился коронавирусом, эти средства назвал директор отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы Цинциннати, доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин.В первую очередь врач порекомендовал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом, потому что такие медикаменты замедляют работу кишечника, из-за чего организм не может очиститься от бактерий и воспаления. Специалист посоветовал просто пить воду и не мешать естественному процессу, передает Good Housekeeping.Кроме того, доктор настоятельно рекомендует пациентам с COVID-19 отказаться от ингаляторов. При этом Джошуа Шаффцин отметил, что их вообще не нужно использовать, если у человека нет астмы, так как они могут навредить сердцу. Эксперт пояснил, что в состав многих назальных спреев входит фенилафрин, который опасен при сердечных заболеваниях, особенно для людей с повышенным давлением.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в новосибирском центре «Вектор», где разработали вакцину от COVID-19, выделили британский штамм коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов объяснил, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам.