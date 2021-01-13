В Канаде молодой человек убил всю свою семью – отца, мать, бабушку и сестру, чтобы не рассказывать родным правду о своей жизни.По данным издания Mirror, родители 23-летнего Менхаза Замана думали, что сын учится в престижном вузе и станет инженером, а на самом деле парень не сдал вступительные экзамены в университет, а из колледжа его отчислили. Однако он каждый день по утрам уезжал из дома с ноутбуком якобы на занятия и возвращался поздно вечером, а сам целые дни напролет гулял или играл в компьютерные игры.В итоге за сутки до вручения дипломов в университете он расправился со всей своей семьей, только чтобы домочадцы не узнали, что он бездельник.Причем раскрыть убийство полиции помог сам преступник: Менхаз рассказал своим друзьям в интернете, что убил родственников, и те сообщили правоохранительным органам. Заман был задержан, и через некоторое время предстал перед судом. Его приговорили к пожизненному заключению без права на помилование в первые 40 лет.К слову, ранее сайт kp.ru писал, как молодой китаец, снимавший в Сиднее квартиру вместе с соотечественницей, убил раздражавшую его соседку и сам навлек на себя подозрения в убийстве запросами в Google.