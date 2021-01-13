На вопросы «Комсомольской правды» о возможных последствиях перенесенного коронавируса и может ли COVID-19 стать хроническим заболеванием, ответил врач, работающий в «красной зоне» одного из ковидных госпиталей, член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский.«Если говорить о том, у кого наиболее высоки риски сохранения стойких нарушений здоровья после COVID-19, то прежде всего это пациенты, у которых чаще развиваются тяжелые осложнения ковида», - сказал эксперт.Он уточнил, что «по имеющимся на сегодня данным, в группе повышенного риска люди старше 65 лет, больные с сахарным диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек, печени», а также «пациенты с онкологическими заболеваниями, получающие противоопухолевое лечение».«По данным наших китайских коллег, риск развития тяжелого течения COVID-19 у людей с онкопатологией в четыре раза выше, чем у больных ковидом без злокачественных новообразований», - добавил Дмитрий Барановский.Напомним, как писал сайт kp.ru, голландские и бельгийские ученые в ходе своего исследования изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой форме, и пришли к выводу, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. По мнению специалистов, осложнения могут возникнуть даже через несколько недель или месяцев после выздоровления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Всерьез и надолго»: может ли коронавирус стать хронической болезньюУченые и врачи обсуждают хвост из неполадок со здоровьем, который может тянуться у пациентов вслед за перенесенным ковидом неделями и месяцами (подробности).