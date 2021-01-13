Если вы намерены в Крещение 19 января окунуться в прорубь, то пока стоит воздержаться от прививки против коронавируса, потому что до праздника осталось слишком мало времени, а такую прививку лучше делать за неделю до крещенских купаний или через пару дней после них.Такой совет россиянам в преддверии праздника дала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний», - сказала она.Специалист пояснила, что погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет, и это необходимо учитывать при вакцинации. Кроме того, врач напомнила о необходимости соблюдать меры профилактики заражения, передает РИА Новости.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее терапевт Лариса Алексеева дала советы, которые помогут подготовиться к крещенским купаниям: люди, которые ежедневно тренируются и закаляются, легко переносят погружение в прорубь, а вот те, кто делает это раз в год, должны подойти к вопросу серьезно.