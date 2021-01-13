Профессор Центра наук о жизни Сколтеха, эволюционный биолог Георгий Базыкин в беседе с kp.ru объяснил, каким образом коронавирус смог мутировать в организме 47-летней женщины из Санкт-Петербурга целых 18 раз.По его словам, специалисты «практически уверены, что эти мутации случились в организме пациентки независимо». А вот связаны ли они с тем, что женщина лечилась от онкологического заболевания и проходила курс химиотерапии, как отметил врач, «это очень сложный вопрос».«Сейчас появилось несколько работ, где показано, что люди с подавленной иммунной системой накапливают мутации в ускоренном режиме. Не думаю, что дело в том, что они получали какую-то химиотерапию. Скорее всего, причина именно в подавлении их иммунитета. Мы сейчас только начинаем получать данные на эту тему, но гипотеза заключается в том, что изменения иммунного статуса пациента приводят к тому, что в вирусе полезными становятся те мутации, которые в общей популяции не возникают», - пояснил биолог.Он отметил, что «важно само время, которое у вируса было в распоряжении», так как «большинство случаев COVID-19 протекают остро и быстро, через пару недель люди живой вирус уже не выделяют».«А в случае с нашей пациенткой у вируса в распоряжении было четыре месяца для того, чтобы накапливать мутации, поэтому те изменения, которые не успевают произойти в ходе обычной инфекции, здесь имели шанс случиться. Я думаю, это сыграло основную роль», - добавил Базыкин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).