Обнаруженный в Англии новый «британский» штамм коронавируса может «захватить мир». Такими опасениями в беседе с kp.ru поделился профессор Центра наук о жизни Сколтеха, эволюционный биолог Георгий Базыкин.Ученый отметил, что вирус Sars-Cov-2 «становится более трансмиссивным – то есть, легче передается, как «и предсказывалось с самого начала».«Было понятно, что на вирус действует естественный отбор и те варианты, которые лучше передаются от одного человека к другому, в конечном счете больше распространятся. Таких мутаций мы знаем уже две: была мутация D614 G, которая распространилась весной еще до того, как все успели это заметить. И есть новый британский штамм, который, как я опасаюсь, быстро захватит мир», - сказал эксперт.При этом он напомнил, что пока нет однозначных прогнозов, как мутации влияют на тяжесть течения болезни.«Вирусу по большому счету неважно, как будет себя чувствовать человек, которого он заразит. Ему важно как можно скорее из этого человека передаться дальше. Можно осторожно надеяться, что тот иммунитет, который мы приобретаем на циркулирующие сегодня вирусные варианты, будет работать долго и останется устойчивым к новым штаммам», - добавил Базыкин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).