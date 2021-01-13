Автомобильный эксперт Егор Васильев убежден, что если машина и аккумулятор исправны, то у автовладельца не должно возникать проблем даже в сильный мороз. А чтобы автомобиль без труда заводился в холода, нужно соблюдать несколько простых правил эксплуатации.Например, как советует специалист, перед тем, как завести автомобиль, нужно проверить, что в нем отключены все потребители энергии, а потом, после включения зажигания, – дождаться, пока отработает бензонасос, и только после этого включать стартер.Эксперт напомнил, что аккумулятор необходимо обслуживать и «хотя бы раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть – вокруг клемм для исключения токов утечки». Изношенный аккумулятор лучше сдать в утиль и купить новый.Если же если ожидается сильный мороз, то лучше всего заполнить бак «гарантировано хорошим топливом» с брендовых заправок, советует Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».«Особенно это касается дизельного топлива, которое имеет склонность замерзать, превращаясь в гелеобразную субстанцию», пояснил он, добавив, что можно пользоваться присадками для снижения риска замерзания топлива.Специалист подчеркнул, что «греть поддон паяльной лампой или разводить под ним костёр не стоит, поскольку велик риск, что после этого вам будет нечего заводить». Не нужно также «крутить мотор стартером до победного конца», если машина не заводится – надо искать причину проблемы.