Заболевание, которое вызывает так называемый «британский» штамм коронавируса, у детей протекает не совсем так, как у взрослых. Специалисты насчитали пять основных симптомов этой разновидности COVID-19, общих для большинства заболевших малышей, сообщает Express.Так, больше половины детей, у которых была подтверждена новая мутация SARS-CoV-2, жалуются на быструю утомляемость и головную боль, причем одновременно с этим они могут они могут испытывать боль в животе. Поэтому врачи советуют родителям, чей ребенок пожаловался, что у него болит живот, спрашивать у него, не болит ли у него и голова.Многие больные дети с «британским» типом коронавируса становятся менее общительными, даже замкнутыми, а младенцы могут захлебываться в плаче. Почти у половины малышей поднимается температура выше 37 градусов – это еще один возможный признак заболевания. Кроме того, тревожным симптомом медики называют больное горло и плохой аппетит. Более трети (35%) малышей гораздо хуже едят, особенно часто это встречается у детей до года.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в новосибирском центре «Вектор», где разработали вакцину от COVID-19, выделили британский штамм коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов объяснил, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Всерьез и надолго»: может ли коронавирус стать хронической болезньюУченые и врачи обсуждают хвост из неполадок со здоровьем, который может тянуться у пациентов вслед за перенесенным ковидом неделями и месяцами (подробности).МЕЖДУ ТЕМ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).