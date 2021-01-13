Считается, что в России покупать недвижимость выгоднее всего летом или в период новогодних праздников, когда застройщики доля привлечения покупателей устраивают разные акции со скидками на квартиры. Правда, как считают риелторы, в последние годы сезонность российского рынка жилья все слабее подтверждается цифрами.По мнению управляющего партнера риелторской сети «Миэль» Ирины Пешич, в новом 2021 году выгодно купить новую квартиру или дом можно будет в первом квартале. Она рассказала, что с началом рабочих дней после новогодних каникул на вторичном рынке жилья появилось много новых предложений. Эксперт пояснила, что в январе на рынок выходят собственники, которые не решались продавать свои квадратные метры ранее.«И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года», - сказала она в беседе с РИА Новости.Пешич добавила, что жилье может немного подешеветь также в начале мая, а дороже всего квартиры обходятся своим новым владельцам обычно осенью и в декабре.А вот глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков уверен, что в первой половине года все же не стоит ожидать существенных скидок на жилье, потому что спрос будет подогревать продленная до июля программа льготной ипотеки.«В этом году, если и будет выражена неоднородность распределения показателей от месяца к месяцу, то это будет связано не с общими сезонными трендами, а с отдельными событиями: макроэкономикой, политикой, развитием пандемии и другими», - таким мнением с агентством поделился руководитель аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов.