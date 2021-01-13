Среди однопартийцев действующего президента США Дональда Трампа растет число тех, кто одобряет идею демократов отправить его в отставку раньше срока. Так, если раньше о готовности поддержать резолюцию об импичменте заявляли только трое республиканцев в конгрессе, то теперь таких уже около двух десятков, передает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники телеканал CNN.Между тем, другой осведомленный о планах конгрессменов собеседник телеканала сообщил, что проголосовать за импичмент Трампу в среду собираются от десяти до 25 законодателей из числа представителей Республиканской партии.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что вице-президент Майкл Пенс высказался против того, чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, задействовав для этого 25-ю поправку к Конституции. Инаугурация нового главы государства Джо Байдена назначена на 20 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).