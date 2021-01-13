Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде заявила, что из-за резкого подорожания газа для населения и повышения тарифов на электричество большинству украинцам придется экономить на самом важном – еде и лекарствах, что приведет к вымиранию нации.«Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания. А значит, ведет к сокращению срока жизни людей», - говорится в заявлении ОПЗЖ на сайте партии.По мнению оппозиционных депутатов, «это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства».Напомним, как писал сайт kp.ru, цены на свет и тепло в Незалежной с начала года выросли в полтора раза, а голубое топливо подорожало на 14%. В знак протеста жители многих областей вышли на улицы с требованием остановить рост тарифов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт: Протесты против роста цен на Украине не опасны для Киева – пока их не возглавят олигархиРезкое подорожание «коммуналки» в Незалежной вывело толпы на улицы, но чем это может закончиться? (подробности).