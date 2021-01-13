Последние новости на утро 13 января 2021 года. Существует два вида лекарств, от применения которых нужно отказаться, если человек заразился коронавирусом, эти средства назвал директор отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы Цинциннати, доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин. Он рекомендует не принимать противодиарейные препараты с лоперамидом, а также отказаться от ингаляторов.Заболевание, которое вызывает так называемый «британский» штамм коронавируса, у детей протекает не совсем так, как у взрослых. Специалисты насчитали пять основных симптомов этой разновидности COVID-19, общих для большинства заболевших малышей.Вице-президент США Майкл Пенс ответил спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которая предлагала ему задействовать 25-ю поправку к Конституции страны, чтобы досрочно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа. В письменном ответе Пенса говорится, что он против такого развития событий, поскольку не уверен в том, что «это отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции».Сам же Трамп, до окончания президентских полномочий которого осталось чуть больше недели, во время выступления в Техасе заявил, что его не беспокоит возможность уйти в отставку раньше срока по 25-й поправке, предполагающей отстранение главы государства от власти в случае неспособности президента исполнять свои обязанности. По словам Трампа, для него это представляет «нулевой риск».И напоследок вести от соседей. Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде назвала резкое подорожание газа для населения и повышение тарифов на электричество «тарифным геноцидом» против собственного народа со стороны украинского правительства. В партии считают, что теперь большинству украинцам придется экономить на самом важном – еде и лекарствах, что приведет к вымиранию нации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Всерьез и надолго»: может ли коронавирус стать хронической болезньюУченые и врачи обсуждают хвост из неполадок со здоровьем, который может тянуться у пациентов вслед за перенесенным ковидом неделями и месяцами (подробности).МЕЖДУ ТЕМ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).