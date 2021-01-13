В ответ на обвинения украинской стороны в «краже» великого конструктора космических ракет Сергея Королева Россия напомнила, что во времена СССР мы были одной страной, разместив в своем Twitter гифку – кадры из знаменитого мультфильма «Жил-был пёс», любимого несколькими поколениями жителей обеих стран.Как писал сайт kp.ru, когда в Twitter-аккаунте появился пост, посвященный 114-летию со дня рождения Сергея Королева, в котором конструктор был назван «легендарным советским ракетным инженером», на официальной странице Украины в Twitter был опубликован пост с таким текстом: «Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев».Позже в аккаунте России опубликовали ответ Незалежной с гифкой и надписью: «Правда «Внимание, воровство» или Украина начала дорожить советским наследием?»Напомним, в мае 2015 года на Украине был принят так называемый «закон о декоммунизации», с тех мор местная оппозиция, выступающая против борьбы с советским прошлым, безуспешно добивается его отмены.ЧИТАЙТЕ ТЕКЖЕ«Королев – наш!»: Украина вспомнила про великого конструктора, только чтобы еще раз атаковать РоссиюАлександр КОЦВ день рождения великого конструктора космических ракет Киев устроил за него войну с Москвой в соцсетях (подробности).