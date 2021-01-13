Государственный департамент США в январе предупредил ряд европейских компаний о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей, полагающие, что первые помогают в строительстве газопровода \\"Северный поток - 2\\". Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве США.Сказано, что к четвергу или пятнице власти США уже сформируют список компаний, которые по их мнению участвуют в поддержке проекта.В документ будут включены строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. Также источник назвал швейцарскую страховую компанию Zurich Insurance Group.По данным специалистов проект \\"Северный поток - 2\\" практически завершен. Он протянулся от российского берега до Германии по дну Балтийского моря. Общая протяженность нитей газопровода составляет более 2,5 тысяч километров общей мощностью 55 млрд куб. м в год.