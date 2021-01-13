Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер рассказала о том, как Европарламент отнесся к слухам об исчезновении основателя мирового лидера интернет-торговли компании Alibaba Джека Ма.\\"Исчезновение основателя Alibaba Джека Ма должно быть для нас всех поводом для серьезной тревоги\\", - сказала Бер в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.Она отметила, что говорить о конкретных обстоятельствах еще рано. Бер также отметила взаимоотношения между Китаем и ЕС.\\"ЕС сейчас именно там, где хотел бы видеть его Пекин, а именно, в мире двойных стандартов\\", - сказала она.Напомним, что Ма не появлялся на публике с конца октября, в связи с чем в социальных сетях появились слухи об исчезновении миллиардера.Позднее телеканал CNBC заявил, что Ма не пропадал, а просто залег на дно. Он может находится в штаб-квартире своей компании в Ханчжоу. После этого сообщения акции Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли до $240,4.