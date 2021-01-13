Президент Киргизии назвал Россию стратегическим партнером. Садыр Жапаров отметил, что Бишкек будет продолжать поддерживать дружеские отношения с РФ.\\"Россия для нас, для Киргизии, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история\\", - сказал Жапаров.Он напомнил, что после распада Советского Союза страны стали близкими партнерами и, сейчас он намерен поддерживать отношения с Россией.\\"Без России, это все киргизы знают, что нам будет очень тяжело\\", - отметил Жапаров.Кроме того, Садык Жапаров сообщил, что президентские выборы в стране прошли прозрачно и честно. Он подчеркнул, что грядущие парламентские выборы нужно провести на таком же должном уровне.Напомним, что досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января 2021 года. Садык Жапаров набрал 79,2 процентов голосов избирателей. Явка на выборах президента в Киргизии составила почти 40 процентов.С октября 2020 года Садык Жапаров стал занимать должность исполняющего обязанности президента страны, после того, как предыдущий лидер Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия главы государства.