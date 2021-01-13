Президент Киргизии Садыр Жапаров сказал, что Россия останется для его страны главным стратегическим партнером. При этом он уточнил и статус русского языка в Киргизии.\\"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус\\", - сообщил он в интервью телеканалу \\"Россия 24\\".Жапаров напомнил, что после распада СССР Киргизия и Россия \\"стали близкими союзниками\\". Он подчеркнул, что русский народ является для Киргизии братским.Напомним, что 10 января в Киргизии состоялись досрочные президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Садыр Жапаров набрав свыше 79% голосов. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов.Ранее Жапаров стал исполняющим обязанности президента после того, как предыдущий лидер Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия.