Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку.Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома. Трамп не собирается покидать пост раньше времени и считает, что у Сената мало оснований, чтобы с позором сместить его с должности.\\"Мы пройдем 20-е число и двинемся дальше\\", - заявил неназванный советник Трампа.Он отметил и то, что Дональд Трамп выглядит угрюмым с момента беспорядков в Капитолии. При этом Трамп внимательно следит за своим окружением.\\"Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена\\", - заявил источник телеканала.Напомним, что 6 сторонники Трампа устроили демонстрацию возле Капитолийского холма в день утверждения Сенатом результатов президентских выборов. Митингующие взяли штурмом Капитолий и ворвались в конгресс. Результатом столкновения с полицией стали четыре жертвы.Трамп был обвинен в подстрекательстве к мятежу.