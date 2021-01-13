Самыми популярными направлениями у россиян в новогодние праздники стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Такие данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.Исследование показало, что жители России также посещали в праздники Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону, передает RT.Отмечается, что средняя стоимость авиабилетов в этот период составила порядка 5,8 тысячи рублей. Это на 13% ниже, чем в аналогичный период годом ранее.Отмечается, что на поезде россияне тоже путешествовали довольно часто. Самыми популярными направлениями в первые дни Нового года стали также Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, популярностью пользовались ж/д билеты в Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень. Средняя стоимость билетов на поезд в этом году также снизилась по сравнению с прошлогодними праздниками. Средняя стоимость упала с 2,6 тысячи до 2,4 тысячи рублей.Напомним, ранее аналитики назвали самые востребованные авианаправления января. В топ попали не только Москва и Санкт-Петербург, но также Симферополь, Минеральные Воды, Уфа и Калининград, передает Москва 24.